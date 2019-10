Portugueses preparam-se mais cedo para a reforma

Segundo dados do inquérito Observador Cetelem Literacia Financeira 2019, realizado pela consultora Nielsen, um terço dos portugueses (34%) prepara a reforma destacando-se como método preferencial, o depósito numa conta a prazo (16% contra os 12% em 2018). Com o envelhecimento da população e o aumento da idade da reforma, a preocupação dos portugueses com essa fase da vida parece estar reforçada.

Relativamente ao ano transato, o estudo – que se baseia numa amostra representativa de 500 indivíduos residentes em Portugal Continental, com idades entre os 18 e os 74 anos – mostra um aumento de procura às opções de recurso aos Planos de Poupança Reforma e aos Certificados de Aforro enquanto escolhas dos inquiridos. Em contraposição, alguns produtos bancários, como as “Ações e Obrigações”, passaram de 6%, em 2019, e 3%, em 2019.

Também se denota um maior conhecimento das alternativas e da generalidade dos produtos financeiros e, ao contrário, a subscrição de seguros de vida apresentou um decréscimo, assim como o recurso a cheques.

As pessoas com idades entre os 25 e os 34 anos são as que mais se preparam para esta fase (43%), seguindo-se dos adultos entre os 35 e os 54 (42%). No que respeita às zonas do país onde moram os inquiridos que mais demonstram preocupação com a reforma, destaca-se a região Centro.

No que respeita à avaliação da literacia financeira da sociedade, em 2019, o estudo concluiu que “43% dos portugueses consideram que a sociedade tem um conhecimento ‘Muito Bom’ ou ‘Bom’ (29% em 2018), tendo aumentado a percentagem de portugueses que defendem que o nível de conhecimento da sociedade é “Mau” (10% em 2018 versus 11% em 2019).