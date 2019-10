ASF promove literacia financeira em Trás-os-Montes

“A Semana da Formação Financeira 2019”, organizada pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Banco de Portugal e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) decorre esta semana, de 28 a 31 de outubro, na região de Trás-os-Montes.

Está programado um conjunto de iniciativas com o objetivo de sensibilizar a população para a importância da literacia financeira. Em 29 de outubro, o Sindicato de Jogadores promove, em Bragança, com o apoio dos supervisores financeiros, uma sessão de apresentação e discussão dos resultados do inquérito à literacia financeira dos jogadores de futebol, realizado durante o primeiro semestre deste ano. A sessão contará com a presença de ex-jogadores da modalidade.

A 30 e 31 de outubro, os nove municípios da Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes dinamizam várias ações de sensibilização para a promoção da formação financeira da população, em associação, pela primeira vez, a este evento.

Em 2012, realizou-se pela primeira vez “O Dia da Formação Financeira”, mas a partir de 2017, a ação passou a ter uma duração maior, de forma a envolver os vários parceiros e a chegar a mais e diferentes públicos-alvo, desde logo, jovens em idade escolar, professores e outros formadores, jogadores de futebol, adultos ativos e seniores. “Todos contam”, é o lema.