Brokerslink em parceria com advogados da Wilson Elser

A Brokerslink anunciou esta semana a parceria com um escritório especializado em advocacia para os seus negócios, conforme noticiou a revista Insurance Business. A Wilson Elser que integra mais de 800 advogados e tem 38 escritórios, em Londres e nos EUA, passa agora a apoiar a rede global da Brokerslink, fornecendo acesso a informação jurídica sobre alguns tipos de seguros.

Fundada em 1978, a Wilson Elser é um dos membros fundadores da Legalign Global, uma aliança que inclui os quatro principais escritórios de advocacia especializados em seguros, com mais de 60 localizações em todo o mundo, e que combina o setor com a experiência jurídica focada nos serviços de regulamentação e de conformidade.

Em declarações à referida publicação, José Manuel Fonseca, presidente da Brokerslink, afirmou que ambas as empresas contactaram pela primeira vez na conferência da RIMS [um dos maiores eventos mundiais na área de gestão de riscos e seguros], em San António, no Texas, no ano de 2018 e, foi nesse momento, que a Brokerslink “reconheceu o potencial do trabalho em conjunto de forma a agregar valor aos parceiros, afiliados e clientes”. Esta parceria é então uma forma de aliar a experiência e capacidade de ambas as empresas em prol de um objetivo comum. “Estou muito satisfeito pelo lançamento deste serviço jurídico global”, adiantou.

Por sua vez, Dan McMahon, presidente da Wilson Elser, partilhou a consideração sentida pela Brokerslink desde há muito, demonstrando também o seu contentamento pelo trabalho em conjunto. “Compartilhamos uma filosofia de serviço comum, centrada no cliente e desfrutamos de uma cultura empresarial semelhante. Estamos entusiasmados por avançar com um acordo formal que nos permitirá atender melhor os nossos clientes numa perspetiva global”, afirmou.

A Brokerslink é uma empresa corretora global de seguros, fundada pela portuguesa MDS, presente em mais de 100 países, 5 continentes e integra mais de 18 mil profissionais.