Co-criação & Colaboração para um Futuro Responsável

O Projeto Catalyst | Inspiring Future Fashion é uma organização pro-purpose e uma plataforma inclusiva com o objetivo de partilhar os mais recentes desenvolvimentos, facilitar a colaboração e maximizar o impacto para a sustentabilidade no mundo da moda.

Fundada em janeiro deste ano, tem visto a comunidade em seu redor crescer significativamente, atuando a partir do interior da indústria da moda em Portugal e apoiando-a no desenvolvimento em direção à circularidade e sustentabilidade, temas na agenda atual.

O tema da sustentabilidade é complexo no contexto da moda e é sobre ele que Ana Costa, formada em engenharia ambiental, irá falar na próxima Work Café Talks, agendada para dia 11 de novembro, às 17h no Work Café Santander Amoreiras, em Lisboa. Para além de partilhar a sua visão, onde vê uma profunda ligação entre o ambiente e a moda, Ana Costa irá também explicar como através de eventos a Catalyst desenvolve parcerias e projetos com marcas de moda e empresas de produção têxtil e de vestuário para a colaboração e criação conjunta de um futuro net-positive.

Uma talk que irá ainda aprofundar o valor da co-criação e colaboração para o desenvolvimento sustentável e regenerativo da indústria da moda em Portugal e onde será dado um overview da cadeia de valor, identificando exemplos concretos da utilização de ferramentas de sustentabilidade correntes e em desenvolvimento.

Faça a sua inscrição AQUI