Wall Street em suspenso à espera da Fed

As bolsas norte-americanas abriram praticamente inalteradas no dia em que termina o encontro do Comité de Mercado Aberto da Reserva Federal (Fed). Os investidores estão a antecipar que Jerome Powell anuncie um novo corte nas taxas de juro por parte do banco central norte-americano mais ao fim do dia.

O S&P 500 abriu a somar 0,05%, para 3.038,49 pontos, aproximando-se uma vez mais do máximo histórico atingido na sessão de segunda-feira. O industrial Dow Jones ganha 0,03%, para 27.070,67 pontos. E o tecnológico Nasdaq soma 0,09%, para 8.284,53 pontos.

A sessão está a ser marcada por sinais mistos sobre a resiliência da economia norte-americana. Por um lado, foi divulgado que o crescimento económico dos EUA abrandou mais do que se esperava no terceiro trimestre. Por outro, as empresas privadas criaram mais emprego do que o que era estimado pelos analistas.

Por volta das 18h00 em Lisboa, a Fed deverá divulgar o habitual comunicado pós-reunião, no qual poderá constar a informação de um terceiro corte nos juros para tentar estimular a economia. Até lá, mantém-se o compasso de espera, numa altura em que as bolsas europeias negoceiam em baixa ligeira.