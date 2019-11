Mobilidade, o must-have da Era Digital

Tradicionalmente, falar de mobilidade é referir tudo aquilo que obedece às leis do movimento. No entanto, com o avanço tecnológico e a consequente evolução dos dispositivos móveis, a mobilidade – enquanto faculdade ou propriedade – adquiriu uma conotação bem mais ampla, especialmente quando associada ao digital!

Hoje, a mobilidade subentende facilidade de deslocação e, principalmente, facilidade de acesso à informação em qualquer lugar e dispositivo. Na realidade, nesta Era dita Digital, o termo “mobilidade” é utilizado para referir o uso de dispositivos móveis ligados à internet, para promover e otimizar tarefas e rotinas diárias. Trata-se de uma tendência com crescente adesão porque – convenhamos – são inúmeras as tarefas que podem ser concretizadas através da simples utilização de um smartphone.

É da mobilidade que os colaboradores gostam mais!

Hoje em dia, qualquer colaborador é um gerador de dados, em constante conexão, com necessidades de interação e envolvência. Obviamente que o fator tecnológico é crucial nesta equação e, portanto, é urgente encarar a mobilidade digital como um elemento-chave para o sucesso de qualquer empresa ou corporação. Ao fazê-lo, o resultado imediato é o aumento da produtividade, mas a facilidade de acesso à informação também contribui para aumentar a realização profissional dos colaboradores, para não falar da óbvia adequação da empresa à dinâmica atual dos negócios. Claro que esta agilidade só é alcançável através da implementação de sistemas de gestão promotores de mobilidade.

Nos mais variados setores de negócio, a adesão a esta tendência tem vindo a demonstrar significativos resultados no que respeita ao reforço do sentimento de pertença dos colaboradores, à criação de vínculos que incentivam a colaboração, a produtividade, a comunicação e a execução de tarefas.

Estratégias mobile na gestão de Recursos Humanos

Adotar uma estratégia mobile é a melhor forma de promover mobilidade digital, já que, independentemente do setor de atividade, a probabilidade de os colaboradores utilizarem o smartphone como ferramenta diária – quase indispensável – é elevada. E se podermos adicionar-lhe informação útil e pertinente para a execução mais rápida e eficiente das suas ações laborarias, tanto melhor. Como tal, não será de estranhar que a adoção de sistemas mobile seja crescente no que respeita à gestão de pessoas.

Os colaboradores querem ser independentes, querem mecanismos ágeis, fáceis de utilizar, sistemas intuitivos e informação relevante, “aqui” e “agora”. Hoje estamos habituados a ter o mundo na palma da mão, a obter informação relevante com apenas um click num pequeno ecrã. Naturalmente que a expectativa é que esta experiência se estenda pelo ambiente de trabalho, esperando-se o mesmo tipo de mobilidade e a mesma facilidade de acesso.

Disponibilizar um portal do colaborador é a solução certa para proporcionar esta mobilidade dita digital e implementar uma estratégia mobile verdadeiramente efetiva.

Mobilidade Powered by PRIMAVERA

Hoje, é muito simples disponibilizar aos colaboradores de uma empresa o acesso rápido, seguro e móvel ao valor líquido recebido no final do mês, à Declaração Anual de Rendimentos, a mapas comparativos de valores auferidos, ao valor dos descontos realizados ao Estado ou à Segurança Social, ao estado do processamento do vencimento, entre outro tipo de informação contratual.

Quem utiliza o software de gestão PRIMAVERA pode, por exemplo, fazer o download gratuito da aplicação ERP Mobile e aceder a toda esta informação, sempre atualizada e em qualquer lugar.

Com outras soluções – como o OMNIA Employee – o colaborador consegue, inclusive, introduzir e fazer a gestão de faltas, férias ou despesas – tudo através do telemóvel! Tudo isto acontece em constante colaboração com o responsável de equipa, que pode aprovar ou rejeitar a informação inserida numa questão de segundos ou em qualquer lugar.

Os dados com impacto no processamento salarial são calculados imediatamente e refletidos de forma automática no processamento seguinte. São práticas tão simples, mas tão promotoras de agilidade e flexibilidade na gestão de RH que pudemos dizer quer são mesmo um must-have na Era Digital.