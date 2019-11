7 insurtech que permitiram ideias com sucesso

As insurtechs continuam a ser notícia pela capacidade de angariarem investimentos de quem acredita nelas. O relatório ‘Insurance as a Living Business’, produzido pela consultora Accenture, revela que existe um volume de 375 mil milhões de euros de novo negócio a nascer até 2022.

No entanto, só a tecnologia não é suficiente, a mudança exige – segundo a Accenture – “centro no cliente, híper-relevância, agilidade, ser inevitável e inovação”.

O site Inteligent Insurer identificou empresas nesta situação. Aqui ficam alguns traços da inovação já em prática.

Seguro partilhado

A filial suíça da Allianz está a usar uma plataforma em cloud para criar e gerir um novo tipo de seguro que designa partilhado.

Dirige-se a estudantes universitários que partilham residências na Suíça e propõe uma apólice de responsabilidade civil cobrindo os três items mais valiosos que o estudante possui. Recebe um desconto se outros estudantes que partilhem o mesmo apartamento também aderirem. Os segurados podem gerir e atualizar a sua cobertura através de um portal.

Seguros pagos por hora de cobertura

O utilizador do carro insere a matrícula e o valor aproximado do carro que vai conduzir, informa o tempo em que pretende ter a cobertura ativa e junta uma imagem do carro. A Cuvva, que é ressegurada pela Swiss Re, fornece uma cotação imediatamente.

O mercado potencial está naqueles que pagam elevados prémios por seguros de um automóvel que pouco usam. A seguradora calcula que, em termos médios, o seu público alvo pode poupar 70% do seu prémio anual, entre 600 e 1100 euros por ano.

Drone para análise de risco em imobiliário

Drones sobrevoam propriedades detetando problemas e os que podem vir a ser no futuro, permitindo ajustar as coberturas de apólices de seguros de acordo com os relatórios dessa operação.

Quem já faz isto é Betterview, uma empresa da Califórnia que recentemente já levantou 10 milhões de dólares de investidores liderados pela ManchesterStory, uma capital de risco para insurtechs.

A empresa começou como atividade de uma plataforma de inspeção e serviços usando drones, mas evoluiu para uma plataforma de gestão de propriedades em todo o território dos Estados Unidos.

Cobertura de Animais de estimação, mas distribuída por API

A Bought by Many Diz que incentiva os clientes a rejeitar a típica linha de produção da indústria de seguros e aderirem a um site que respeita as suas necessidades financeiras.

A empresa lançou um produto para animais de estimação na Suécia, onde a penetração de seguros deste tipo é elevada.

Embora lançado e explorado pela empresa, o produto é distribuído por diferentes canais e parceiros. Este passo é dado através de economia de application programming interface (API) que permite ligar e partilhar informações entre diferentes plataformas.

90 segundos para obter um seguro imobiliário

A Lemonade já é uma insurtech conhecida do mercado, mas agora entrou na Europa – com apoio da Axa Alemanha e colocou a sede em Amsterdão onde é supervisionada pelo DNB, o banco central holandês.

Com assinaturas mensais baratas usa um AI bot (robot com inteligência artificial) para se obter um seguro para uma propriedade em 90 segundos. Esse feito consegue-se através de sua Policy 2.0, uma nova apólice eletrónica que, segundo a empresa, é desenhada para pessoas comuns: “pequena, fácil de compreender e transparente”.

Comparador de preços torna-se especialista para pequenos negócios

A Simplybusiness diz-se a maior seguradora online do Reino Unido, após ter começado há dez anos, como um simples comparador de preços de apólices da Aviva, Hiscox, QBE e Zurich.

Depois de várias compras e investimentos, pertence desde o ano passado à Travellers, uma seguradora norte-americana de grande dimensão a quem agrada a forma como se pode ser eficiente num ambiente de micro- negócios.

Tecnologia para esbater desconfiança dos consumidores

A ideia da So-sure é atacar a desconfiança dos consumidores em relação aos seguros. “Voltámos às raízes da indústria no século XVII, com um verdadeiro de modelo mutualista e social, juntamos tecnologia e dados do século XXI para lhe dar escala comercial”, diz o CEO da empresa.

Para já usam a venda por telefone e permite, em caso de não existirem participações, uma devolução dos prémios.

Seguros on demand para quem quer facilidade

Para quem não gosta de apólices complicadas a Trov, que através de uma plataforma fornece de imediato cotações para seguros de produtos seguráveis.

É uma empresa apoiada pela Munich Re e já foi experimentada na Austrália e Reino Unido e dá os primeiros passos nos Estados Unidos onde já está a autorizada a operar em 23 Estados.