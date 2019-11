Contas T3: AIG volta aos lucros no terceiro trimestre

A AIG apresentou um resultado líquido de 648 milhões de dólares nos primeiros nove meses deste ano, um significativo turnaround de desempenho face aos 1,3 mil milhões de prejuízos que se registava em igual período de 2018.

Menos efeitos de catástrofes naturais são a explicação para estes resultados e que foi adiantada por Brian Duperreault, presidente e CEO da AIG. Ainda assim, a companhia sofreu quase 500 milhões de dólares de perdas com eventos ambientais de larga escala incluindo o tufão Faxai e o furacão Dorian. Esse menor efeito nos resultados deveu-se, segundo o CEO, a melhor política de subscrição, disciplina nas despesas e por uma renovada estratégia de resseguro.

O setor de Vida e Reforma também beneficiou com a nova estratégia passando a 646 milhões de dólares no Q3 deste ano quando tinha registado prejuízos de 98 milhões em período igual do ano passado. Duperrault salienta que este cenário se deve repetir apesar dos “ventos desfavoráveis de um ambiente de baixas taxas de juro”.

O CEO dá como certo que a AIG terá uma operação de subscrição rentável em 2019 e que vai obter, mantendo esta linha de crescimento, um “ um ROCE (EBIT/ capital investido) de dois dígitos no final de 2021”, conclui.