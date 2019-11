Contas T3: Mapfre sobe receitas mas desce lucro

A seguradora Mapfre alcançou um lucro de 462,9 milhões de euros nos nove primeiros meses deste ano, menos 12,5% na comparação com idêntico período do ano passado, devido à queda no seu negócio Vida.

Em comunicado envido à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), em Espanha, a seguradora refere também que obteve receitas de 20.297 milhões de euros, mais 6,5% do que em idêntico período do ano passado.

Do total do volume de negócios, 17.647 milhões de euros corresponderam a prémios de seguro, mais 2,5% na comparação com igual período do ano passado.

O ramo não Vida contribuiu, no período em análise, com mais 798 milhões de euros em prémios de seguro, mais 24,5% face a igual período do ano passado, ao passo que o contributo do negócio Vida foi de 409 milhões de euros brutos, uma queda de 27,8%.

A Mapfre explicou ainda que o negócio melhorou no Brasil e nos Estados Unidos, enquanto na Península Ibérica destacou “a evolução positiva dos prémios de seguro e da rentabilidade num mercado muito competitivo”.

Em Portugal há 30 anos, a Mapfre conta com 90 lojas e emprega “mais de 300 pessoas”, segundo a informação disponível no ‘site’ da seguradora.