MetLife e Nova SBE formam mediadores para o novo consumidor

A MetLife e a Nova SBE juntaram esforços para formar mediadores na área da estratégia e técnicas de vendas através do programa B-Academy da Metlife. O mesmo teve início em 2018, tendo sido atualizado em 2019, com a introdução de um módulo de “Prospeção e Value-Selling”, ministrado por Helga Saraiva-Stewart, a única especialista em vendas em Portugal, certificada pelo Institute of Sales Management (ISM) do Reino Unido. Este módulo tem como objetivo ajudar os parceiros a desenvolver um plano comercial individualizado para o seu negócio e a implementar esse plano, recorrendo às melhores práticas comerciais atuais.

Para a docente, este é um “programa inovador que confere competências muito específicas de técnicas de venda e que capacita os mediadores com o mindset adequado ao novo consumidor”. Helga Saraiva-Stewart acrescenta ainda que “a prospeção é crucial para o desenvolvimento do negócio e é muito orgânica. Para obter bons resultados, temos de entender o valor do produto e saber transmiti-lo ao cliente, o que, na prática, se traduz em sabermos comunicar o valor que representamos para o nosso cliente”.

De acordo com Gonçalo Castro Pereira, diretor Face to Face da MetLife na Iberia, a escolha pela parceria com a Nova SBE foi natural, visto tratar-se de uma referência, tanto nacional como internacional. A primeira edição da formação, mais direcionada para a gestão de negócio e para a venda, registou resultados bastante positivos. Segundo o responsável da MetLife, os mediadores conseguiram aumentar “o volume de nova produção com produtos MetLife em 35%”. Ensinar os mediadores a fazer as perguntas certas no sentido de perceber qual a necessidade de proteção que o cliente tem é uma das mais valias enunciadas pelo responsável.

Até à data, e em duas edições, a B-Academy já formou mais de 45 mediadores em estratégias de gestão comercial na área dos seguros proporcionando-lhes as ferramentas mais atuais para desenvolver competências ao nível da venda, da influência da decisão de compra e da otimização da prospeção comercial e do “value selling”.

A próxima edição da B-Academy está marcada para 2020.