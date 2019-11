O fim do mercado dos seguros como o conhecemos

Rob Galbraith, diretor de inovação do AF Group e autor do livro “The end of insurance as we know it” (em português, “O fim do mercado de seguros como o conhecemos”), lançado em fevereiro deste ano, defende que estão previstas mudanças profundas no setor dos seguros nos próximos anos, fruto do desenvolvimento tecnológico.

O autor refere-se a algumas estratégias para promover a longevidade das companhias num ambiente digital já que as novas tecnologias poderão consolidar o setor no futuro, nomeadamente, a inteligência artificial, a telemetria, a tecnologia de registo distribuído como o blockchain, entre outros.

Numa entrevista concedida ao portal da Confederação Nacional das Seguradoras [CNseg], pela ocasião da participação do autor num seminário dedicado ao mercado dos seguros, a realizar-se no decorrer desta semana, no Brasil, o autor refere três aspetos essenciais para que as seguradoras se adaptem a estas mudanças aceleradas.

Desde logo, devem enfrentar as suas insuficiências e limitações técnicas, causadas por sistemas e processos desatualizados e devem estar dispostas a encontrar parceiros em que confiem para que possam ser ajudados nesta transformação, trabalhando em parceria e não individualmente.

Por último, a aposta deve ser no sentido de prepararem os seus funcionários para este novo mundo, através do treino e da comunicação contínuos para estarem habilitados a trabalhar com a tecnologia.