Wall Street fechou o dia sem grandes oscilações, isto depois dos recordes batidos nos últimos dias pelos principais índices bolsistas norte-americanos. Investidores continuam atentos às negociações entre Washington e Pequim para colocar um ponto final à guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O índice de referência mundial S&P 500 encerrou em baixa de 0,12% para 3.074,63 pontos. Em sentido contrário, o tecnológico Nasdaq e o industrial Dow Jones provaram ganhos muito ligeiros: somaram 0,02% e 0,11%, respetivamente. No caso do Nasdaq, foi a terceira sessão consecutiva a fechar em máximos históricos.

Do lado chinês, as autoridades estão a pedir a Donald Trump para não aplicar mais taxas sobre os produtos que exporta para os EUA como parte do que considera ser a “fase um” do acordo, que poderá ser assinado durante este mês.