Os eurodeputados portugueses estão acima da média no que toca a cargos de liderança no Parlamento Europeu. Portugal, em conjunto com a República Checa, é dos grupos nacionais que tem uma representação de peso nos lugares de topo, tanto em grupos parlamentares como em comissões.

Em termos absolutos, são os alemães que estão em maioria nas posições de liderança no novo Parlamento Europeu, sendo que são também o maior grupo nacional do Parlamento, aponta a organização independente sem fins lucrativos VoteWatch (acesso livre, conteúdo em inglês).

No entanto, proporcionalmente, os eurodeputados checos e portugueses são os que se destacam. O grupo da República Checa tem 21 membros, mas conta com duas vice-presidências do Parlamento Europeu, e vice-presidências em comissões de temas chave, bem como a coordenação de alguns grupos parlamentares.

Já o grupo português, que tem a mesma dimensão, conta com um vice-presidente do PE, Pedro Silva Pereira, e seis vice-presidentes de comissão. Estão nas comissões dos Assuntos Económicos e Monetários, do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, dos Orçamentos e das Pescas.

Dentro dos grupos políticos no Parlamento, os portugueses também obtiveram posições de destaque. Paulo Rangel é vice-presidente do grupo PPE, e Marisa Matias e João Ferreira são vice-presidentes do grupo Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde.

A eurodeputada socialista Maria Manuel Leitão Marques, que foi ministra da Presidência e da Modernização Administrativa no anterior Governo, reagiu a este estudo no seu perfil do Twitter, apontado que estes dados são “excelentes notícias” para Portugal e para a União Europeia.