“Valor das empresas será afetado se o capitalismo não mudar”

“Todas as empresas cotadas em bolsa são hoje inquiridas sobre o que estão a fazer quanto a sustentabilidade”, diz Steven Braekeveldt, CEO da Ageas Europa Continental e do Grupo Ageas Portugal, “e são tão seguidas por organizações internacionais que o valor para os acionistas será afetado se não mudarmos este capitalismo, a forma de fazermos as coisas”, conclui.

A Ageas juntou-se à House of Beautiful Business (HoBB), numa organização que realizou dezenas de eventos em Lisboa à margem da Web Summit e que se identifica como “uma comunidade global para humanizar os negócios na era das máquinas”. E deste modo motivou grandes empresas a tentar mudar o mundo, durante esta semana, em Lisboa.

Assim, em conjunto com Nova SBE, a Ageas reuniu uma centena de pessoas, entre quadros da Ageas, docentes e alunos da universidade e colocou-as a pensar em como passar à prática os objetivos de desenvolvimento sustentável (SDG) das Nações Unidas e que vão da erradicação da fome e pobreza à promoção de um consumo e de uma produção responsável.

Nessa ocasião Steven Braekeveldt, 59 anos, que é licenciado em direito e mestre em economia e fez toda uma carreira em grandes companhias financeiras, demonstra que o desafio de hoje é “casar, num futuro muito próximo, as grandes empresas com a sustentabilidade ” e acrescenta: “precisamos encontrar um papel para as empresas e seus colaboradores numa sociedade que será totalmente tecnológica”.

Explica que sendo a Ageas uma das fundadoras da Singularity University, “onde se desenvolve robótica, inteligência artificial e tecnologia pura, ou seja, usa-se o lado esquerdo do cérebro”, a empresa considera importante aproveitar iniciativas como a realizada pela HoBB. “No caminho do desenvolvimento poluímos a terra e os oceanos”, diz acrescentando que “depois de duas grandes crises do capitalismo advinha-se uma terceira e vamos tentar mudar as circunstâncias para que a próxima não aconteça”.

O CEO da Ageas foi um dos fundadores de um partido ecologista belga há 40 anos e trabalhou como guia da natureza em novo, por isso não considera estranho um olhar diferente para os negócios e insiste que é o caminho para manter valorizadas as empresas em que participam: “É para bem dos acionistas”, conclui.