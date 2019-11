Contas T3: VidaCaixa mantém liderança ibérica

Os lucros da VidaCaixa aumentaram 17% em relação a igual período do ano passado atingindo 546,6 milhões de euros. Aumento dos recursos e boa evolução dos negócios de poupança e risco são as explicações avançadas pela companhia espanhola.

A VidaCaixa, que é a maior seguradora da península ibérica, é exclusiva do ramo vida e detida a 100% pelo Caixabank. Centra a sua atividade no negócio de seguros de vida e fundos de pensões em Espanha e, em Portugal, controla o BPI Vida e Pensões desde dezembro de 2017, quando o Banco BPI vendeu a totalidade da participação, após integração do banco português no grupo espanhol Caixabank.

Nos terceiro trimestre deste ano os prémios e entregas recebidos pela Vida Caixa cresceram 8,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O património sob gestão subiu 6,9% para 90,5 mil milhões de euros. Deste montante 53,5 mil milhões respeitam a seguros de vida, cerca de 30 mil milhões a planos de pensões e 7,553 milhões respeitam a participações portuguesas do BPI Vida.

A Vida Caixa mantém a liderança no ramo Vida com 29,4% de quota de mercado e em planos de pensões com 25,1%.

A seguradora firma em comunicado que a rentabilidade média dos fundos sob sua gestão foi de 8,9%, mais que os 7% da indústria em Espanha, devendo-se a valorização a ganhos cambiais nos investimentos em divisas que se valorizaram face ao euro.

Do total de prémios e entregas 7,5 mil milhões respeitam a produtos poupança, com o segmento individual e pesar mais que o segmento coletivo. De salientar uma quebra de 5,7% no produto de risco puro, cujas receitas baixaram para 778 milhões de euros no trimestre.

A VidaCaixa, para além da liderança ibérica em Vida, detém ainda uma participação estratégica de 49% na SegurCaixa Adeslas, assegurando a sua produção nos ramos Não Vida. A Adeslas é controlada a 50% pela Mutua Madrilena que é o terceiro maior grupo ibérico, funcionando a Adeslas como uma parceria fundamental aos dois grupos em seguros gerais.