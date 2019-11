Mediador de seguros acusado de burla no Porto

Um mediador de seguros do Porto lesou 70 pessoas através de documentos falsos com o layout da seguradora que representava.

Durante cerca de um ano, refere o Correio da Manhã, um homem reservou para si os montantes que os clientes lhe entregavam para pagamento de contratos de seguro automóvel.

O arguido, acusado de burla qualificada, vai apresentar-se no Tribunal de São João Novo, na cidade do Porto, juntamente com o filho, de 36 anos, seu cúmplice, e responderá por falsificação de documentos e usurpação de funções.

Este esquema rendeu 11.400 euros ao indivíduo e os clientes só perceberam que estavam envolvidos num esquema fraudulento após serem vítimas de um acidente rodoviário, adianta a publicação.