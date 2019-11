Contas T3: Lucros em alta na chinesa Ping An

Nos primeiros nove meses de 2019, a Ping An Insurance, um holding chinês que engloba serviços na área dos seguros e da banca registou um crescimento constante abrangendo vários negócios. Os resultados foram apresentados recentemente.

Com um lucro operacional a representar 21,5%, ano após ano, que se deve sobretudo aos acionistas, destaca-se ainda o aumento de clientes no mesmo período.

Segundo a notícia divulgada a semana passada na Asia Insurance Review, a Ping An tem mais de 200 milhões de clientes na área do retalho, registando um aumento de 9,5% desde o começo deste ano, e 594 milhões de clientes online, mais 10,4% que no mesmo período do ano transato.

No que respeita aos seguros de vida e de saúde, o lucro representou um crescimento de 30,5% relativamente ao ano anterior ainda que o total de seguros de vida tenha diminuído 12,1% desde o início do ano.

No que respeita aos serviços de proteção contra acidentes ou seguros à habitação, registou-se um aumento de 8,7% em relação a 2018. Destaque ainda para o lançamento da App “Ping An Auto Owner” com o objetivo de facilitar a autoavaliação gratuita de danos externos em sinistros automóveis através de uma tecnologia que recorre à imagem e à inteligência artificial.

A mesma notícia adianta ainda que o rendimento final anual respeitante ao investimento total do grupo situou-se nos 6%. Recorde-se que, em junho passado, conforme noticiado pelo ECO Seguros, a Ping An foi considerada uma das seguradoras mais valiosas do mundo, de acordo com o ranking anual da empresa especializada em branding e marketing, BrandZ.