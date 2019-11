Goldman Sachs compra negócio da AXA nos Estados Unidos

A AXA vendeu parte significativa do seu negócio de seguros de Vida e pensões nos Estados Unidos ao banco de investimento Goldman Sachs por um valor de 3,1 mil milhões de dólares numa operação que avaliou a AXA EQH em cerca de 10,7 mil milhões de dólares.

A Equitable foi fundada em 1850 e em 1992 a Axa adquiriu participações que lhe deram a liderança do negócio e foi um dos principais motores de expansão nos Estados Unidos. Até agora controlava a companhia em conjunto com investidores institucionais. Atualmente a companhia tem 5,3 milhões de clientes, 619 mil milhões de ativos sob sua gestão e 12 500 colaboradores.

A EQH irá recomprar à própria Goldman Sachs 5% do capital a um preço por ação igual ao utilizado para o negócio da AXA com o banco. O grupo francês conservará 9,6% do capital apenas para, em Maio de 2021, concluir uma operação de Obrigações da própria AXA que têm de ser convertíveis em ações da EQH.

Segundo a AXA, após a venda o seu rácio de Solvência II melhorará 6% e os resultados líquidos não serão afetados por esta operação.

A AXA adquiriu a maioria da XL Catlin em 2018 por um valor de 15 mil milhões de dólares e para financiar a compra desta seguradora e resseguradora, baseada nos Estados Unidos mas com domicilio nas Bermudas, o grupo francês já estava a desinvestir na EQH há alguns meses.