Lousada investe mais de 82 mil euros em seguros desportivos

A autarquia da Lousada assinou protocolos com 38 associações locais com atividades na área desportiva, no passado dia 30 de outubro, disponibilizando um total de 82.500 euros para seguros desportivos e exames médicos. Num comunicado de imprensa, a Câmara Municipal de Lousada (CML) avança que foram estabelecidos outros protocolos para desporto adaptado, como a natação, o ténis de mesa, o basquetebol em cadeira de rodas e atletismo adaptados.

No documento, pode ler-se que este é “o quinto ano que a autarquia se junta às associações legalmente constituídas, abrangendo 2800 atletas [distribuídos por oito modalidades coletivas e 11 individuais]”.

No dia da assinatura dos protocolos, o presidente da CML, Pedro Machado, destacou que este é um investimento considerável “que tem vindo a ser feito pelo município, complementando os apoios que vão sendo efetuados, de modo mais pontual, às atividades desenvolvidas e investimentos em instalações desportivas. As crianças, jovens e adultos do concelho têm condições para a prática do desporto, pois existem excelentes instalações em dezenas de associações que têm também um grande leque de modalidades para oferta”, cita o jornal “A Verdade”.