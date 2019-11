O valor dos prémios de seguro para empreiteiros, arquitetos e topógrafos no Reino Unido disparou nos últimos dois anos por causa de um trágico incêndio ocorrido, em junho de 2017, na Grenfell Tower, em Londres, e que vitimou 71 pessoas.

Uma das causas do incêndio foi a utilização de materiais combustíveis na renovação no edifício e por isso as seguradoras procuram excluir o revestimento das apólices de responsabilidade profissional que protegem os profissionais da construção contra reclamações por negligência.

Em declarações à Reuters diversas fontes do setor segurador reconheceram esse aumento. Para empreiteiros, por exemplo, a subida do valor dos prémios pode ir dos 10% aos 300%, embora a média se situe entre 50 a 100%.

Uma porta-voz do Royal Institute of British Architects afirmou os valores dos prémios podem duplicar ou triplicar. As dificuldades para contratar um seguro podem afetar projetos de construção e renovação e até mesmo as metas do governo para aumentar a construção de casas.

Citada na Reuters, Laura Hughes, gestora na Association of British Insurers, afirmou que as seguradoras estão “nervosas” com a interpretação dos regulamentos de construção, o que as leva a “questionar o que estão realmente a segurar neste sector“.