Mediadores espanhóis investem cada vez mais no digital

Uma radiografia digital da mediação de seguros realizada pelo Conselho Geral dos Colégios de mediação de Seguros de Espanha, que envolveu uma pesquisa com 4 mil mediadores para determinar o nível de maturidade digital deste grupo de profissionais, deu como resultado que 56% dos mediadores usam as redes sociais diariamente no seu trabalho. Segundo o site Aseguranza as razões são percetíveis: é uma forma de se posicionarem digitalmente como mediadores, mas também, de atrair novos clientes, ter acesso a notícias na área, entender melhor as necessidades dos clientes e analisar a concorrência.

Esta transformação digital pode ser uma explicação para a quebra no número de mediadores ativos em Espanha, que são os inscritos na DGSFP, organismo supervisor da atividade. No final de 2018 existiam 71.770 agentes exclusivos, uma perda de 7,5% em apenas dois anos.

De entre as redes sociais preferenciais, os mediadores de seguros preferem posicionar a sua marca e atrair clientes na rede do Facebook, segundo resposta indicada por 92% dos entrevistados. Segue-se o Linkedin, com 64% de respostas dos inquiridos, o Twitter (47%) e o Instagram (18%).

O investimento em novas tecnologias parece ser indiscutível para os mediadores de seguros já que, a maioria, afirmou estar disposta a apostar nela de forma a aproveitar o potencial que o mundo digital representa nos seus negócios. “52% dos inquiridos reconhece que a tecnologia pode ser útil para um melhor desempenho no trabalho, desde logo, pela aquisição de clientes (53%) mas também pela identificação de potenciais riscos e das tarifas dos produtos”. O relatório refere ainda que quatro em dez entrevistados acreditam que a tecnologia permitirá aumentar a rede de contactos e 35% defendem que a mesma é útil para aconselhar e melhorar a cobertura das apólices existentes.

O relatório indica ainda que “a maioria dos inquiridos prefere o contacto pessoal com os clientes (86%), seguindo-se o contacto telefónico (65%) e, por fim, o e-mail (63%). Destaque-se o facto de 26% dos inquiridos confirmarem que utilizam as redes sociais e 14% conseguem captar novas oportunidades de negócios através das mesmas.