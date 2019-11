Numa altura em que paira a incerteza em relação às negociações entre os Estados Unidos e a China, Donald Trump garante que a primeira fase de acordo comercial “pode estar para breve”. Ainda assim, o presidente norte-americano não deixa de ressalvar que só aceita se for um bom negócio.

A China “está cheia de vontade de fazer um acordo, nós é que estamos a decidir se queremos ou não”, adiantou Trump, num discurso transmitido pelas televisões norte-americanas. O líder reiterou que estão “próximos, um acordo significativo para a “fase um” pode acontecer em breve”, garantiu.

Depois de um anúncio da China de que as potências iriam reduzir progressivamente as tarifas adicionais sobre os bens importados, o presidente norte-americano reiterou que ainda não tinha concordado com tal medida. Trump disse depois que as negociações estavam a avançar mais devagar do que o desejado, os receios de que a disputa comercial se prolongasse aumentaram.

Apesar de assegurar que estava próximo, Trump voltou a reiterar que os EUA só aceitam “um acordo que seja bom”, já que, para o líder norte-americano, “desde a entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001, ninguém manipulou melhor ou se aproveitou mais dos Estados Unidos”.

“Não direi a palavra ‘enganou’, mas ninguém enganou melhor do que a China, vou dizer isso off the record” atirou. Ainda assim, Trump não coloca a culpa na China, mas sim nos seus antecessores na liderança dos EUA. “Culpo os nossos líderes, por terem permitido que acontecesse“, completou.