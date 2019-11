Chegou o Dia dos Solteiros, o correspondente chinês da Black Friday, que inaugura a temporada de compras para o Natal. Todos os anos, no dia 11/11, milhões de cidadãos chineses celebram este “feriado não oficial” com ofertas de presentes a si mesmos, mas o fenómeno tem vindo a alastrar-se a todo o mundo. Um incentivo ao consumo, com fortes descontos na AliExpress, a loja online detida pelo grupo chinês Alibaba, que é o grande promotor desta iniciativa.

De ano para ano, a Alibaba tem batido recordes de vendas por causa do dia 11 de novembro. Em 2018, nas 24 horas que durou a promoção, o grupo gerou um volume de vendas de 30,7 mil milhões de dólares, com mais de 180 mil marcas parceiras da AliExpress a decidirem baixar os preços de muitos dos produtos à venda.

Os portugueses também podem beneficiar das promoções, uma vez que a maioria dos produtos da AliExpress podem ser encomendados a partir de Portugal. Além disso, a empresa estabeleceu na semana passada uma parceria com os CTT CTT 1,77% , que vão distribuir as encomendas em território nacional. No ano passado, os CTT entregaram em Portugal 300 mil encomendas por ocasião da Black Friday chinesa.

Esta é a primeira vez que o grupo Alibaba realiza o Dia dos Solteiros sem o histórico magnata Jack Ma aos comandos da empresa. Ma, fundador da Alibaba e um dos homens mais ricos da China, deixou a presidência executiva da empresa a 10 de setembro, depois de completar 55 anos de idade. Por isso, durante este Dia dos Solteiros, todos os olhos estarão postos em Daniel Zhang, o novo presidente executivo.

Alibaba vende tanto em nove horas como a Amazon em dois meses

Entretanto, a Alibaba disse esta segunda-feira que as suas vendas aumentaram 25% nas primeiras nove horas deste Dia dos Solteiros. De acordo com a Reuters, só nestas primeiras nove horas, a retalhista chinesa vendeu 23 mil milhões de dólares em produtos, o equivalente a dois terços das vendas de todas as lojas da norte-americana Amazon no último trimestre.