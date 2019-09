O carismático fundador do grupo Alibaba, Jack Ma, completa 55 anos de idade esta terça-feira e anunciou que está de saída da liderança da empresa, inaugurando uma nova era na gigante chinesa do comércio digital, que é também uma das principais concorrentes da Amazon. Ma, com uma fortuna avaliada em 38,4 mil milhões de dólares, tenciona dedicar-se à filantropia com foco na educação em zonas rurais.

Fundada há 20 anos, a Alibaba tem atualmente uma capitalização bolsista de mais de 460 mil milhões de dólares. Detém uma das maiores lojas online do mundo e tem ramificações em áreas tão diversas como os pagamentos digitais e a computação remota na cloud. À frente da companhia passará a estar Daniel Zhang, escolhido pelo próprio Jack Ma para herdar o cargo de presidente executivo.

A decisão do multimilionário chinês de se reformar cedo já era antecipada pelo mercado. “Sou a pessoa que está sempre a olhar em frente. Não quero olhar para as coisas lá atrás”, escreveu Jack Ma numa carta aberta citada pelo The Guardian. “Ainda tenho muitos sonhos por perseguir. Aqueles que me conhecem sabem que não gosto de estar parado. O mundo é grande e ainda sou novo, por isso quero experimentar coisas novas”, sublinhou o empreendedor.

O fundador da Alibaba prepara-se para assinalar o seu aniversário e último dia a liderar a empresa num evento num enorme estádio de dimensões olímpicas em Hangzhou, local onde a empresa foi fundada. Milhões de investidores em todo o mundo vão estar atentos ao evento para saber se Ma vai continuar, de alguma forma, ligado à companhia. Apesar da saída, sabe-se que o magnata continua a deter 6,22% das ações da empresa e continuará a fazer parte do Conselho de Administração até 2020.

Perante esta notícia, as ações da Alibaba cotadas em Nova Iorque estão a recuar 0,72% nas negociações antes da abertura da bolsa. Cada título está a valer 176,5 dólares.