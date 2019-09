A Casafari, proptech lançada em Lisboa em 2018, fechou uma ronda de financiamento de cinco milhões de euros, liderada pelos fundos Lakestar, um dos maiores fundos de capital de risco da Europa e que já investiu em empresas como Airbnb, Skype, Spotify, Glovo ou Revolut, e Round Hill Capital. A startup dedicada à tecnologia aplicada ao mercado imobiliário usa machine intelligence para indexar dados e analisa diariamente quatro milhões de propriedades únicas.

A ronda de financiamento de fase seed servirá para a empresa expandir o negócio na Europa e continuar a contratar para construir a “base de dados mais completa e limpa do mercado imobiliário no mundo”, explica a empresa em comunicado.

De acordo com a proptech, fundada por Mila Suhareva, Nils Henning e Mitya Moskalchuk, a base de dados que já é usada por mais de 7.000 profissionais do mercado imobiliário e financeiro viu crescer as suas receitas anuais em mais de 600%. Com mais de 70 trabalhadores, 40% da equipa da Casafari foca-se na pesquisa e engenharia em data science e machine learning.

“A Casafari é a única empresa que utiliza com sucesso as técnicas de machine learning para indexar, limpar e eliminar as duplicações de todos os anúncios de propriedades disponíveis online, fornecendo uma visão real, completa e atualizada do mercado. Ambos os investidores partilham da nossa visão de trazer o setor imobiliário para a área digital com serviços avançados de dados. Fornecemos conhecimento do mercado e informação aos profissionais, conectamos a indústria e aceleramos os negócios”, explica Nils Henning, cofundador da Casafari, citado em comunicado.

Já Manu Gupta, partner na Lakestar, explica que o fundo encontrou na startup de imobiliário uma extraordinária equipa da qual decidiu fazer parte desde o início. “Acreditamos que a tecnologia única da Casafari e a sua base de dados vão ser a espinha dorsal do setor imobiliário nos próximos anos”, assinala.

Com sede em Lisboa, a Casafari fornece a base de dados mais completa do mercado imobiliário em Portugal, incluindo a Madeira e Açores, e em Espanha, com foco em Madrid, Barcelona, Costa do Sol e Ilhas Baleares. A plataforma permite o acesso de profissionais do setor a atualizações diárias sobre a oferta disponível do mercado imobiliário, com informações históricas, desde datas e alterações de preços. Os consultores imobiliários utilizam a Casafari para conseguirem conectar-se, realizando negócios partilhados através de uma plataforma segura. A proptech trabalha já com imobiliárias como a Sotheby’s International Realty, Coldwell Banker, Savills, Fine & Country, vários franchises da RE/MAX, Engel & Voelkers, Keller Williams entre outros.