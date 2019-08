A agência imobiliária Zome lançou um programa para incentivar o recrutamento de talentos em outras áreas de negócio fora do setor imobiliário. O objetivo é “refrescar, fortalecer e credibilizar o setor, diminuindo a canibalização entre agências”, avança em comunicado.

O programa de incentivo interno Zwitch vai premiar os consultores que recrutem fora do setor atraiam talento de outras áreas de negócio. Este é o primeiro passo de um conjunto de ações que agência imobiliária quer promover, no sentido de mudar o paradigma do setor imobiliário.

“Este programa é muito importante para nós, mas acreditamos que poderá ser ainda mais importante para o setor imobiliário em geral. Tradicionalmente, os consultores imobiliários têm uma enorme rotatividade entre agências. O nosso intuito é diminuir esta canibalização constante, por forma a dignificar o setor, que, na nossa visão, deverá ser mais cooperativo num futuro o mais próximo possível”, explica Patrícia Santos, CEO da Zome.

Aos consultores que consigam recrutar talentos fora do setor e levá-los para a Zome, serão dados benefícios de carreira para os respetivos formandos. A agência imobiliária acredita que este incentivo vai contribuir para promover a estabilidade e transparência no setor, “diminuindo o assédio constante das imobiliárias aos consultores da concorrência”, e ainda promover o espírito de equipa entre os consultores.

“O negócio das imobiliárias está em constante evolução e este é mais um passo em frente na estratégia da Zome para reforçar a sua competitividade, contribuindo simultaneamente para uma gradual renovação e evolução do setor”, reforça a CEO.