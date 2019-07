A VdA vê reconhecida a sua área de Imobiliário nos prémios Chambers Portugal Awards 2019, tendo sido distinguida com o prémio “Real Estate Firm of The Year”.

A equipa de imobiliário da VdA conta atualmente com 18 advogados, totalmente dedicados ao imobiliário, e tem tido intervenção nas maiores transações do mercado, representado investidores nacionais e estrangeiros, quer em transações de investimento, quer em grandes projetos de promoção imobiliária e turística.

Segundo a Chambers “a VdA tem vindo a crescer significativamente no mercado do imobiliário, com uma equipa especializada e com capacidade para responder a inúmeros mandatos nas várias áreas do setor. Os entrevistados pela Chambers são rápidos a destacar o apoio estratégico que recebem da equipa, acrescentando que os seus advogados são excelentes negociadores, com grande sentido prático e comercial, a que aliam um elevado conhecimento técnico. A carteira de clientes da equipa inclui nomes de referência dos setores da hotelaria e lazer, banca e imobiliário, a quem o grupo presta assistência no âmbito de aquisições de ativos, projetos de desenvolvimento e contratos de empreitada”.