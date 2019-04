VdA eleita “melhor firma portuguesa de 2019” para a IFLR

A Vieira de Almeida (VdA) foi distinguida como a sociedade portuguesa mais inovadora do ano nos prémios IFLR Europe Awards 2019. A cerimónia de prémios decorre em Londres.

O prémio de “firma do ano” atribuído pela IFLR já foi entregue à VdA por várias vezes. Uma distinção que a sociedade encara como sendo uma “reafirmação do escritório no setor da advocacia empresarial, nomeadamente nas áreas de bancário & financeiro, capital markets, M&A, projetos e reestruturação e insolvência”, pode ler-se em comunicado enviado à Advocatus.

“Este prémio é o reconhecimento de um intenso trabalho no acompanhamento dos assuntos dos nossos clientes, respondendo a desafios complexos num mercado extremamente desafiante”, considera o managing partner, João Vieira de Almeida. “Partilhamos, assim, este prémio com os nossos cliente enquanto resultado da confiança na VdA”.

Os IFLR European Awards são atribuídos anualmente após uma análise à performance de firmas da advocacia empresarial a nível europeu, sendo premiadas as firmas que mais se distinguem em cada jurisdição.