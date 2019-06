VdA é a “Best Firm for Women in Business Law” em Portugal

A VdA ganhou pelo segundo ano consecutivo o prémio de sociedade do ano nos Euromoney LMG Europe Women in Business Law 2019, na categoria de “Best Firm for Women in Business Law: Portugal”.

Também a advogada Magda Cocco, sócia da VdA, contou com uma nomeação individual na categoria de “Best in technology, media & telecommunications”, entre um universo alargado de advogadas de escritórios europeus.

Este prémio “traduz um reconhecimento relevante no contexto da advocacia empresarial” para a VdA, pode ler-se em comunicado da sociedade, além de refletir o posicionamento da sociedade nesta área, já que também foi distinguida nas categorias de “Best national firm for work-life balance” e “Best national firm for pro bono work”.

Os vencedores foram anunciados numa cerimónia de entrega de prémios que teve lugar no passado dia 13 de junho, em Londres.