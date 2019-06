“A gestão de pessoas na era digital” em debate na VdA

“A gestão de pessoas na era digital” é o tema do segundo encontro do Ciclo de Conversas “Business powered by Technology”, promovido pelo ECO e pela VdA. O encontro servirá para discutir como o desenvolvimento tecnológico e a transformação digital estão a mudar a gestão nos seus vários domínios. O debate está marcado para 26 de junho, em Lisboa, entre as 18h e as 19h. Tem entrada livre, mas carece de inscrição.

No debate, com moderação de Mariana de Araújo Barbosa, diretora executiva Pessoas by ECO, vão participar de Gonçalo Vilhena, CIO da Randstad, Pedro Ramos, Group Human Resources Director na TAP, Paula Carneiro, Corporate HR Director na EDP e de Susana Almeida Lopes, diretora de Desenvolvimento Organizacional na VdA.

Sobre o impacto da tecnologia na gestão, Fernando Resina da Silva, sócio da VdA, que fará a abertura desta sessão, tinha já referido em entrevista ao ECO que “ficou longe o tempo em que a tecnologia nas empresas se limitava, no essencial, a um conjunto computadores e aplicações de software. Num curto espaço de tempo tudo mudou. As tecnologias invadiram todas as componentes da atividade empresarial, seja na gestão, na produção, no marketing e vendas, na logística”. Na mesma entrevista referiu, entre as áreas mais impactadas pela tecnologia, “a gestão de recursos humanos (com a tensão que criada pela crescente substituição do homem pela máquina e pelo surgimento de novas profissões e modos de trabalho)”.