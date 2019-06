Fundão recebe mostra de emprego da Adecco

O Fundão recebe a 3 de julho um Open Day, um dia de ações destinadas a aproximar empresas de possíveis colaboradores, a nível local, e comunicar de forma mais direta e eficiente, as oportunidades de emprego disponíveis nas várias localidades.

Através desta iniciativa, organizada pela Adecco conta com o apoio do Município do Fundão, “a empresa procura conhecer e criar maior vínculo com a população local, conhecer o tecido humano através de entrevistas presenciais. De igual forma, a Adecco apresentará aos interessados, as vagas disponíveis e onde melhor podem ser enquadrados de acordo com experiência e conhecimentos. Estes Open Days são gratuitos e não requerem inscrição prévia”, informa a organização em comunicado.

Carla Rebelo CEO do grupo Adecco em Portugal lembra que “o período de verão é especial para o setor de recrutamento a nível do chamado trabalho temporário e é um momento em que a Adecco entende a importância de apoiar quer as pessoas que estão desempregadas, quer aqueles que pretendem um novo desafio profissional, um pouco por todo país com ênfase onde está representada diretamente. Nestas ações procuramos por isso, dar-nos a conhecer, estreitar as relações com as comunidades locais, conhecendo a sua realidade, e colocar à sua disposição os nossos conhecimentos”.

O Open Day do Fundão decorre entre as 9h00 e as 18h00 na Sala de Imprensa do antigo Casino, na Praça do Município, algumas das vagas que estão disponíveis e que serão apresentadas vão incidir em funções a serem desempenhadas nos concelhos de Covilhã, Guarda e Fundão, relativas a várias áreas comercial, restauração, técnicas de produção e transportes.