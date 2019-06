A Rock in Rio Innovation Week chega a Lisboa já no início de julho. Da programação constam mais de 100 workshops e talks com dezenas de speakers e formadores, com o objetivo de “promover experiências de aprendizagem participativas, criativas e transformadoras, capazes de desenvolver novos modelos mentais de crescimento”, revela a organização.

Agatha Arêas, vice-presidente learning experience do Rock in Rio, realça que “nesta segunda edição, os participantes estarão no centro de todas as talks e workshops, participando ativamente das formações. Entendemos que as pessoas são o principal agente de transformação nas suas próprias vidas e na construção de um mundo melhor e é isso que queremos promover no Rock in Rio Innovation Week: contribuir para o desenvolvimento de novas competências técnicas e relacionais na formação de pessoas mais confiantes, felizes e empáticas.”

Paula Marques, Diretora Executiva na Nova SBE e Head de Transformação na Mercer Portugal, é um dos nomes no vasto painel de speakers. Na sessão que vai conduzir a 4 de julho, partindo de excertos de música tocada ao vivo, “vai explicar quais os comportamentos que nos tornam humanos e como a criatividade nos pode ajudar a ser melhores profissionais e pessoas mais bem preparadas para a incerteza e a mudança”.

No LACS| Conde d’Óbidos, com capacidade para receber duas mil pessoas, vão também estar Mark Mekelburg, cofundador da Operação Nariz Vermelho, Minnie Freudenthal, médica e inspiradora do projeto MindBlackout, Lourenço de Lucena, perfumista, António Chanoca, co-founder do Flow Group, Paula Panarra, general manager na Microsoft, entre outros.

A Rock in Rio Inovation Week tem a Galp como como founding partner do projeto para as edições de 2019 e 2020, “assumindo o papel de cocriador e participando ativamente na construção dos conteúdos”.