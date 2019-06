O Centro de Excelência da COFCO International, empresa chinesa de trading agroindustrial, está a contratar. O novo espaço de Matosinhos, onde já trabalham 80 pessoas, quase todos portugueses, deverá tornar-se local de trabalho para 165 até ao final do ano e mais de 400 até 2021. A empresa, que está a recrutar mais colaboradores, privilegia perfis na área financeira e de IT.

No novo espaço serão prestados serviços corporativos a nível global, sobretudo nas áreas de IT, financeira, operações, recursos humanos e procurement. Será também a partir daqui que serão trabalhadas as áreas de sustentabilidade global, branding, fiscalidade e compliance.

A escolha de Portugal para a implantação deste centro prende-se com “acesso a recursos humanos altamente qualificados, localização estratégica (proximidade à sede global em Genebra e boas ligações aéreas a vários mercados onde a COFCO opera) a utilização das línguas portuguesa, castelhana e inglesa, o apoio do Governo português, através da AICEP, e a abertura de Portugal a negócios internacionais”, explica a empresa em comunicado.

O protocolo para a criação deste centro foi assinado, em dezembro de 2018, pelo Presidente da China, Xi Jinping, e pelo primeiro-ministro de Portugal, António Costa.