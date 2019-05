O burnout ou síndrome do esgotamento profissional passou a integrar a lista de doenças aprovada pela Organização Mundial de Saúde este sábado, e estudos revelam também que os funcionários que experienciam o esgotamento são mais propensos a tirar um dia de baixa e a deixar o seu empregador atual. Estas razões levam a Adecco a alertar para que “as empresas que querem manter os seus funcionários com melhor desempenho – e se querem que continuem” a ser produtivos e eficientes – devem incutir uma cultura de personal time off”.

Perceber que funcionários correm risco de burnout é uma das principais preocupações dos executivos que participaram do “Global Talent Trends 2019” mas, revela a Adecco, “muitas são as empresas nas quais ainda hoje se premeiam os colaboradores que vão de férias com o portátil e o telemóvel, que verificam os seus emails, respondem e trabalham durante esse período”.

Para os especialistas de recursos humanos desta empresa, “o tempo pessoal desconectado do trabalho, ou PTO – Personal Time Off – é fundamental para o bom equilíbrio vida/trabalho”. “A desconexão obriga ao descanso, melhora a saúde e bem-estar emocional, gera maior capacidade de foco, dá melhor capacidade de prioritização, mais confiança na equipa de trabalho, e o regresso torna-se mais desejado”, afirmam.

“Desligar” deve fazer parte da cultura da empresa, garantindo a Adecco que é a forma para as empresas reterem “os funcionários que têm melhor desempenho. E se querem que continuem a ser produtivos e eficientes”. Neste sentido a empresa destaca quatro princípios que não devem ser esquecidos: