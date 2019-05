Bootcamp ajuda a desenvolver ideias de turismo sustentável

O Turismo de Portugal, em parceria com a Territórios Criativos, vai promover nos dias 4 e de junho o Bootcamp Green Up 2019, um programa de ideação que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos de Turismo Sustentável, privilegiando as regiões do Algarve e Alentejo.

Afirmar o “turismo como hub para o desenvolvimento económico, social e ambiental, mas também posicionar Portugal como um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo” são os objetivos que a organização tem para esta iniciativa.

“The good business model – abordagem de negócios sustentáveis”, “Empreendedorismo e proposta de valor”, “Finanças para Empreendedores” e “How to make a pitch” são algumas das talks previstas no programa, onde se vai falar também de economia circular, avaliação de impacto e marketing digital.

O Green up destina-se a empreendedores que tenham ideias ligadas ao Turismo Sustentável, que devem formalizar a inscrição através do preenchimento de um formulário até 31 de maio.