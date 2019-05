Depois de abrir o terceiro escritório no Porto e ter afirmado que vai contratar 100 pessoas até ao final do ano, a Talkdesk abre agora as portas a estudantes de engenharia que ainda não tenham terminado o curso. A empresa criou um programa de estágios para apostar na formação dos futuros engenheiros.

A formação arranca com um hackathon (maratona de 48 horas de programação), na sequência do qual são decididos quais os projetos que os participantes vão desenvolver ao longo do seu estágio na Talkdesk, cujo resultado final pode mesmo vir a ser implementado pela empresa.

“Através deste programa, o nosso objetivo é proporcionar aos jovens engenheiros uma oportunidade de aprendizagem e de crescimento profissional, introduzindo-os ao ambiente desafiante e ao espírito inovador da Talkdesk. Para muitos, este será o primeiro contacto com o mundo do trabalho e queremos que seja memorável. Quem sabe se não será também o primeiro passo de uma carreira de sucesso no seio de uma equipa multifacetada e de nível mundial como a da Talkdesk”, afirma Marco Costa, diretor-geral da Talkdesk para a região EMEA.

Ao longo de sete semanas (de 8 de julho a 23 de agosto), os jovens selecionados vão estar inseridos na dinâmica de equipa da empresa e vão trabalhar de perto com os engenheiros seniores, contactando com os métodos agile e as tecnologias utilizadas pelo mais recente unicórnio de ADN português.

Há vagas de estágios, com inscrições a decorrer, para Lisboa, Porto e Coimbra.