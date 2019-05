Depois do sucesso da festa dos cinco anos, a Unbabel repetir a dose no sexto aniversário. A startup vai voltar a reunir, em Lisboa, algumas das maiores empresas do mundo em costumer experience. A ideia é juntar nomes como a Microsoft, a Google, a Vimeo, a easyJet, a Expedia ou a Booking.com, entre outras, numa conferência na capital portuguesa.

Esta é a primeira conferência que a startup portuguesa, que desenvolveu uma solução que junta a inteligência artificial com edição pós-humana à tradução automática, organiza dedicada ao cliente. Vai chamar-se Costumer Centric Conference (CCC) e decorre no Suspenso, em Lisboa, no dia 6 de junho, avança a empresa em comunicado.

Mas o palco não será apenas para gigantes: a Unbabel também reservou um lugar de destaque para a startups portuguesas Attentive, Cleverly e Vantta, segundo comunicado.

“A nossa Customer Centric Conference é a reunião das melhores mentes sobre a experiência do cliente que existem atualmente e que querem derrubar barreiras globais para que todos os que compram um produto ou serviço tenham acesso ao melhor apoio e suporte ao cliente”, explica Vasco Pedro, CEO e cofundador da Unbabel, sublinhando o foco estratégico do evento “na inovação e na tecnologia de atendimento ao cliente”.