Portuguesa Unbabel abre novo escritório nos Estados Unidos

A startup portuguesa Unbabel abriu novo escritório nos Estados Unidos. O espaço de estreia em S. Francisco, adianta a empresa em comunicado, vai permitir estar mais perto de clientes como o Facebook, Pinterest, Under Armour, Microsof e Logitech.

A startup, que alia a inteligência artificial com pós-edição humana à tradução automática reforça assim a presença nos Estados Unidos, com a abertura do segundo escritório no país depois da inauguração do primeiro em Nova Iorque, em 2018.

“A missão da Unbabel é permitir que todos entendam e sejam compreendidos em qualquer idioma. Esse desafio é global e é entusiasmante estar em São Francisco a liderar esta missão estando mais próximo dos nossos clientes norte-americanos”, explica Vasco Pedro, CEO da Unbabel, citado em comunicado.

Além das novas instalações, a empresa contratou uma nova administradora financeira. O cargo de CFO passa assim a ser ocupado por Amy Kuxa, com experiência de gestão e liderança em startups tecnológicas internacionais, como a Udemy e a Cloudflare.

O CEO e cofundador da Unbabel salienta ainda que “estamos numa fase de crescimento, não só nos Estados Unidos, mas também a nível mundial, e é um orgulho contar com a Amy e com a sua capacidade de localizar iniciativas estratégicas globais”.