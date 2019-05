Ponte de Sor recebe a terceira edição da Portugal Air Summit, que reúne entidades e personalidades da indústria para debater e analisar o potencial e futuro da Aviação e Aeronáutica. Sob o tema “Powering Human Capital”, o programa da cimeira, que decorre entre 30 de maio e 2 de junho, vai centrar-se nas capacidades humanas, mercado de trabalho e formação avançada.

O evento “pretende promover numa base nacional e internacional o setor aeronáutico português e assim estabelecer Portugal como um major player na indústria internacional. Mais uma vez, adota o principal objetivo de contribuir para o desenvolvimento da atividade corporativa no campo da aviação tripulada e não tripulada”, lê-se na página da iniciativa.

O Lusoavia, Encontro Internacional de Aviação dos Países Lusófonos, faz parte da programação, no qual estará presente Salimo Abdula, Presidente da Confederação Empresarial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

Para Nuno Molarinho, CEO da TheRace e organizador do Portugal Air Summit, “é um prazer receber um evento com o perfil da LusoAvia. Será muito interessante debater o setor aeronáutico lusófono, constituído por 274 milhões de cidadãos e que representa 12% do tráfego mundial de passageiros. Sem dúvida que a presença de nomes de grande prestígio será uma mais-valia para o Portugal Air Summit e para o seu posicionamento enquanto momento chave de discussão da aeronáutica e da sua importância económica”.

Na Portugal Air Summit está anda prevista a presença de Aya Sadder, responsável pela Intelak, uma aceleradora líder em viação e turismo com base nos Emirados Árabes Unidos. “Esta é uma das grandes incubadoras e investidoras mundiais em startups do setor aeronáutico, que estará presente pela primeira vez num grande evento deste cariz fora dos Emirados, uma oportunidade única para as startups portuguesas apresentarem os seus projetos”, afirma a organização.