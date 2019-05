Huawei lança formação em Portugal com Rumos como parceira

A Huawei estabeleceu uma parceria exclusiva com a Rumos que passa a ter na sua oferta formativa, um curso e certificação na tecnologia de routing e switching, em equipamentos da marca chinesa.

Jorge Lopes, diretor da Rumos Formação, reforça a importância desta parceria: “A Rumos conseguiu responder aos padrões de exigência da Huawei e tornou-se Huawei Authorized Learning Partner. Esta é uma das novidades na oferta formativa da Rumos este ano 2019 e será certamente um fator de diferenciação no mercado”.

Com esta parceria, qualquer profissional pode agora desenvolver as suas competências através de conhecimentos sólidos no sistema operativo Huawei Versatile Routing Platform. “Duas das áreas que revelam um maior crescimento e procura no mercado nacional de soluções para as empresas, no setor específico de Redes e Sistemas de Informação, são precisamente as vertentes de routing e switching (…) neste sentido, os formandos podem alargar as suas valências e competências técnicas, aumentando a sua competitividade e oportunidades de colocação e carreira num setor que apresenta um dos mais elevados índices de procura e crescimento no mercado de trabalho nacional”, refere a Rumos em comunicado.

Para Bruno Santo, general manager do Enterprise Business Group da Huawei em Portugal, “o estabelecimento desta parceria com a Rumos, a entidade de referência quando se pensa em formação de elevada qualidade em Portugal, vem reforçar o compromisso da Huawei Enterprise no nosso país, permitindo partilhar o nosso conhecimento tecnológico e a nossa aposta no desenvolvimento do Canal de Parceiros”.