Marriott chega ao mercado de arrendamento de luxo

A Marriott International vai passar a oferecer aos seus clientes a possibilidade de arrendarem residências de luxo. A iniciativa Homes & Villas vai disponibilizar mais de dois mil imóveis localizadas em mais de 100 destinos, desde EUA, Europa, Caraíbas e América Latina.

Na plataforma criada para o efeito ainda não é possível consultar a lista de imóveis, mas a empresa está já a atrair dois tipos de públicos: por um lado quem deseje trabalhar na administração de imóveis e por outro quem tenha interesse em ter um dos seus imóveis na lista de luxo gerida pela cadeia de hotéis.

“O lançamento do Homes & Villas by Marriott International reflete o nosso compromisso contínuo com a inovação, à medida que as necessidades de viagens dos consumidores evoluem. O que começou como um piloto há um ano agora é uma oferta global, proporcionando aos nossos hóspedes o espaço e as comodidades de uma casa apoiada por uma empresa de viagens confiável”, afirma Stephanie Linnartz, diretora comercial global da Marriott International.

As casas vão estar disponíveis para os 125 milhões de clientes Marriott Bonvoy, através da acumulação de pontos.