Os trabalhadores do grupo Portugália Restauração vão aprofundar os seus conhecimentos em gestão aplicada, inovação e técnicas de cozinha. Nasce assim a Academia de Gestão Aplicada Portugália, um curso que nasce da parceria com a Nova SBE e com a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa (EHTL).

Com esta iniciativa, a empresa quer formar os colaboradores, “potenciando as suas competências teóricas e práticas, através do contacto com outras áreas da restauração e profissionais”, uma forma de “valorizar o talento e apostar no desenvolvimento de competências dos seus colaboradores”, afirmam.

Com um plano multidisciplinar estruturado, há módulos lecionados pela Nova SBE, focados em gestão, liderança e comunicação e outros pela EHTL, direcionados para as técnicas de cozinha e análise de indicadores financeiros. Outras áreas de formação são da responsabilidade do grupo.

A primeira edição da academia, que decorre até junho, destina-se a elementos da equipa da gerência e a franquiados da empresa, que tem mais de 95 anos de experiência no setor.