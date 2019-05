Procurar emprego pode ser uma tarefa árdua. Apresentar uma demissão pode trazer, também, alguns constrangimentos. Mas, às vezes, ter de decidir entre duas ofertas de emprego pode causar, da mesma forma, alguma ansiedade. “É importante pensar nas opções que tem e compará-las com a situação do seu emprego atual, tanto a nível de funções e responsabilidades, como a nível de salário, benefícios, cultura e conciliação familiar”, começa por dizer a Robert Walters.

Por outro lado, é também importante “avaliar de que forma cada uma das ofertas contribui para alcançar as suas ambições de carreira a longo prazo”, explica a consultora de recrutamento em comunicado, acrescentando que, ainda assim, por mais ponderação que se faça, “aceitar uma nova oportunidade acarreta sempre riscos”.

Para, pelo menos, minimizar esses riscos, a Robert Walters reuniu um conjunto de dicas que podem ser-lhe úteis para tomar uma decisão mais ponderada:

1. Pense a longo prazo

A possibilidade de progressão de carreira é, segundo a consultora, uma das principais razões que levam as pessoas a decidir mudar de emprego. Neste sentido, o primeiro conselho da Robert Walters é que tenha em conta como quer construir a sua carreira no futuro. “As ambições a longo prazo, ainda que possam mudar ao longo da vida, devem funcionar como objetivo final. Independentemente da escolha de função que fizer agora, o seu foco deve ser sempre conseguir ficar mais próximo de atingir esse objetivo final”, afirma.

2. Evite agir por impulso

“Quando estiver a analisar cada oferta de emprego, pergunte-se em que medida aquela nova oportunidade poderia resolver os motivos que o levaram a querer mudar de trabalho”, aconselha a especialista de recrutamento. “Não mude de emprego por impulso“, alerta, acrescentando que, se o fizer, pode acabar por escolher “uma oportunidade errada”. Se tiver duas ofertas de emprego em cima da mesa, tem ainda “mais razões para pensar bem antes de escolher qualquer uma delas de forma precipitada”.

3. Analise o work-life balance

Outra das recomendações da consultora é que analise a conciliação entre trabalho e família, considerando o “impacto de cada nova função nas suas próprias necessidades e requisitos”. Se estiver interessado nessas opções, veja se há possibilidade de trabalhar a partir de casa ou de ter horários flexíveis. Além disso, “vale a pena ter em conta a localização de cada empresa e como fará a deslocação para lá desde sua casa”. Existem empresas que, para atrair talento, optam por benefícios extra como creche para os filhos dos trabalhadores ou ginásio para os colaboradores.

4. Considere a cultura corporativa das empresas

“A cultura corporativa de uma empresa é de importância crítica para decidir que oferta aceitar”, diz a Robert Walters. Por isso, durante a fase de entrevista, “deve procurar pistas e informações sobre a cultura e o ambiente de trabalho”. Além disso, a dica da consultora é que consulte amigos ou antigos profissionais que tenham trabalhado na empresa ou empresas e que pesquise críticas nas redes sociais ou em sites como o Glassdoor.

5. Não se deixe convencer apenas pelo salário

Ainda que ter um salário mais generoso possa ser, à primeira vista, apontado como o objetivo principal de uma mudança de emprego, a empresa de recrutamento aconselha que esse não seja o “único fator determinante no momento de decidir ou rejeitar uma oferta”. Com duas opções em cima da mesa, deve ter em consideração que uma função pode oferecer outros benefícios de carreira extra salariais, como “mais responsabilidade ou maior exposição”, por exemplo. “Se quiser tomar uma decisão imparcial no que diz respeito ao salário, ignore o pacote financeiro e foque-se no que lhe causa mais entusiasmo em cada uma das ofertas”, acrescenta a consultora de recrutamento.