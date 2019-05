Cerca de 96% das assumem ter pesquisado sobre a reputação das empresas antes de se candidatarem a uma vaga de emprego, e este foi um fator decisivo no momento de tomar uma decisão. A conclusão é de um estudo da Randstad elaborado em 32 países.

Outra das conclusões é que os colaboradores dão cada vez mais importância aos valores inerentes às organizações e às indústrias e, por isso, a reputação de quem recruta influencia fortemente o seu compromisso para com a empresa.

Dados do Global Report revelam também que as pessoas preferem trabalhar numa empresa multinacional, ao invés de uma startup, e que os setores mais atrativos são o de ITC (IT, tecnologia e comunicações), bens de consumo e o setor automotivo. “Os resultados permitem concluir que uma reputação empresarial forte e coesa pode ajudar a aproximar talento e a mantê-lo comprometido com o seu trabalho”, afirma a empresa.

Outra análise sobre employer brand, elaborada pela mesma empresa de recrutamento, mostra que a par da pouca garantia de emprego, a reputação fraca de uma empresa motiva os colaboradores a seguirem outro rumo profissional.

“Com a crescente oferta de escolhas profissionais que o mercado global enfrenta, a atração de talento para as empresas é um desafio cada vez maior. Devido à inovação tecnológica e à competitividade global, os recrutadores encontram cada vez mais dificuldades em reter os seus colaboradores e este é um cenário comum a mais países a nível global”, afirma a Randstad em comunicado.