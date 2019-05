Novo centro da Sitel em Lisboa vai empregar 600 pessoas

O aumento da carteira de clientes e um crescimento na ordem dos 30% no ano passado, que deverá manter-se em 2019, vai obrigar a Sitel a aumentar as infraestruturas da empresa. Neste crescimento, está previsto um novo centro na zona de Lisboa com capacidade para empregar mais 600 pessoas, num total de quatro centros em Portugal e 3.500 colaboradores até ao fim do ano.

O crescimento da empresa em 2018 fez com que mais de 200 colaboradores usufruíssem de oportunidades de progressão de carreira. Além disso, a conquista de novos clientes globais para o mercado local contribuíram para que a Sitel Portugal passe a reportar diretamente à estrutura EMEA.

Benedita Miranda, general manager da Sitel Portugal afirma que estão “a crescer de forma contínua e sustentada, o que reforça a credibilidade e consolida a posição da Sitel como uma das referências na área do atendimento ao cliente. Este crescimento deve-se à confiança dos clientes no nosso trabalho e ao esforço diário de todos os nossos colaboradores. Só assim é possível oferecer um serviço de excelência aos nossos clientes”.

Em informação à imprensa, a empresa refere a importância da aposta na formação das suas equipas. “Uma vez que a área dos contact centers está em constante evolução e os avanços da tecnologia só permitem aumentar a oferta de valor da empresa se os colaboradores estiveram aptos a fazer uso desses avanços, a aposta da Sitel no capital humano é real e permanente”.