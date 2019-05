Marcas e influenciadores juntos para troca de experiências

Debater a importância dos influenciadores digitais na estratégia das marcas é este um dos objetivos do evento “Co-Criação e Life-time Value: O próximo passo no relacionamento com influenciadores”, da organização da SA365, agência brasileira que integra o grupo E.Life e que chegou a Portugal em 2016.

Com este encontro de marcas e influenciadores, a agência quer também “dar a conhecer cases de cocriação e respetivos resultados e explicar como é possível tirar proveito da influência e alcance de media. A conversa será enriquecida com a partilha de experiências de influenciadores que trabalham várias marcas do portefólio da agência, como é o caso de Continente e JUMP by Uber”, lê-se em informação à imprensa. Nesta iniciativa, onde a agência vai dar a conhecer a nova metodologia de gestão de influenciadores, vai olhar-se também para a importância dos influenciadores digitais na estratégia das marcas.

Nesta troca de experiências, que acontece esta terça-feira (28 de maio), em Lisboa, vai estar presente Gui Rios, CEO da SA365, Mariana Faria, account manager da agência, além de vários influenciadores com quem colaboram, como é o caso da MissFIT, José Lourenço ou Isabel Saldanha.

A inscrição no evento, que destina a profissionais de marketing e comunicação, pode ser feita online.