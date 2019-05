A revista Ad Age, que avalia mais de 500 agências, redes e empresas, voltou a considerar, pelo quarto ano consecutivo, a Accenture Interactive a maior agência digital do mundo. No ano fiscal de 2018, a agência faturou 8,5 mil milhões de dólares (a maior receita mundial), o que significa um crescimento de 30% face ao ano anterior. Isto no ano de crescimento mais fraco no setor nos EUA desde a recessão.

“Este reconhecimento reflete também as recentes aquisições da Accenture Interactive: a Droga5, uma das principais agências independentes de publicidade a nível mundial, e a Shackleton, uma premiada agência espanhola com quinze anos de mercado, que contribuirá para expandir as capacidades de construção de experiências de marca integradas para clientes na Península Ibérica e América latina”, refere a agência em comunicado. Também em 2018, a empresa adquiriu nove agências premiadas de marketing digital: Adaptly, Altima, Kolle Rebbe, Kaplan, HO Communications, MXM, Mackevision, New Content e Rothco (vencedor do “Agency of the Year” no Eurobest 2018).

No ranking da Ad Age, que é publicado desde 1945, a agência foi distinguida entre as “15 maiores redes digitais mundiais”, as “25 maiores redes consolidadas mundiais” e as “25 maiores agências mundiais”.

“Estamos muito honrados com este prémio da Ad Age, mas sabemos que ainda existe um caminho a percorrer em conjunto com os nossos clientes para sermos ainda mais bem sucedidos no futuro”, referiu Brian Whipple, responsável mundial da Accenture Interactive, explicando “que atualmente, as marcas são essencialmente construídas através de experiências interativas, e nós estamos focados em proporcionar experiências significativas a cidadãos, colaboradores, pacientes e clientes em todo o mundo. A tecnologia é usada em prol do bem humano, na interseção entre propósito e inovação”.

“Este reconhecimento reflete um ano de sucesso para a Accenture Interactive e uma forte procura pela sua proposta enquanto nova geração de agência, combinando, de igual modo, consultoria de gestão, agência criativa e centro tecnológico para ajudar os clientes a concretizarem os seus objetivos na transformação das experiências”, acrescentam.