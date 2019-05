Imagine a lista dos CEO mais bem pagos. Agora imagine que os lucros do mais bem pago, no topo da lista, dá para cobrir os salários dos 65 CEO que se seguem na lista. Existe, sim. O CEO no topo chama-se Elon Musk, reporta o The New York Times.

No estudo, elaborado pela consultora Equilar, analisou-se a remuneração dos CEO de 200 grandes empresas e percebeu-se que, enquanto o CEO da Tesla ganhou cerca de 2,3 mil milhões de dólares (grande parte em forma de stock options), o segundo CEO mais bem pago — David M. Zaslav, da Discovery – levou para casa “apenas” 129 milhões de dólares.

“No nosso ranking anual, estamos habituados a ver pagamentos tão grandes que são difíceis de compreender. Mas 2018 colocou a questão numa escala completamente nova”, refere a publicação. Na verdade, o pacote salarial de Elon Musk na Tesla foi tão elevado que obrigou a reformular o habitual gráfico.

De acordo com um artigo Business Insider, o pacote de compensação de Musk, aprovado em março de 2018 pelo conselho de administração da Tesla, é incomum entre os principais executivos, já que vai premiar o CEO de cada vez que forem atingidas metas de capitalização. Será assim durante uma década.

A Tesla, que só tem liquidez para 10 meses e já reduziu a equipa de administração, não demorou a prestar declarações sobre o assunto, respondendo à publicação: “Elon ganhou 0 dólares em remuneração total da Tesla em 2018, e qualquer relatório é incorreto e enganoso. Ao contrário de outros CEO, Elon não recebe salário, bónus em dinheiro (…). A sua única compensação é um arriscado prémio de desempenho, projetado com marcos ambiciosos, como duplicar a capitalização de mercado atual da Tesla de aproximadamente 40 mil milhões de dólares para 100 mil milhões”.