ISCTE-IUL quer ensino superior mais igual entre os géneros

O ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa apresenta esta segunda-feira um conjunto de medidas para promover a igualdade de género no ensino superior. Isto, no âmbito do projeto SAGE (Systemic Action for Gender Equality), financiado pela Comissão Europeia, que reúne um conjunto de sete universidades com o objetivo de implementar planos de intervenção para a igualdade de género nas instituições de ensino superior.

“O dia do SAGE destina-se a divulgar os resultados obtidos em cada país, no que respeita à inclusão de medidas para a igualdade de género no ensino superior. Em Portugal, o ISCTE-IUL lidera esta parceria, tendo também como missão sensibilizar e recolher adesões de outras instituições nacionais à Carta de Princípios para a Igualdade no Ensino Superior elaborada no âmbito do projeto SAGE”, explica Lígia Amâncio, investigadora no Centro de Investigação e Intervenção Social e coordenadora do projeto SAGE pelo ISCTE-IUL.

Em dois anos de trabalho, o ISCTE-IUL apresenta já resultados no âmbito do trabalho pela igualdade de género. “Em 2018, com a eleição da nova Reitora, Maria de Lurdes Rodrigues, a equipa reitoral do ISCTE-IUL passou a ser constituída por uma maioria de mulheres, rompendo com a tradição de equipas reitorais maioritária ou exclusivamente masculinas”, sublinha Lígia Amâncio.

Além da equipa reitoral, composta por quatro mulheres e três homens, a instituição de ensino superior alterou o equilíbrio de género a nível do recrutamento e, em 2018, 61% dos novos contratos de investigação foram assinados por mulheres.

Comprometeu-se, ainda, a implementar uma recolha sistemática de dados sobre o género na instituição, bem como a apresentar estatísticas desagregadas por sexo nos relatórios oficiais.

O ISCTE-IUL, que introduziu a obrigatoriedade da referência à igualdade de género em todos os anúncios de recrutamento, promove também a formação sobre obstáculos estruturais destinada às direções das Escolas e Unidades de Investigação.

Ainda em matéria laboral, e para promover a articulação trabalho-família ao nível da instituição, a universidade formalizou uma política que estabelece um horário de marcação de reuniões entre as 10h e as 16h30. Numa parceria com a Universidade de Lisboa, foi assinado um protocolo o acesso ao jardim-de-infância desta instituição.

A Carta de Princípios para a Igualdade no Ensino Superior, que o ISCTE-IUL quer ver adotada por outras instituições do ensino superior, defende, entre outras medidas, a eliminação das disparidades salariais entre homens e mulheres, melhoria da igualdade de género em todos os níveis das carreiras académicas, promover a diversidade e igualdade de género em oportunidades de pesquisa e financiamento.

O consórcio do projeto SAGE é coordenado pelo Trinity College Dublin – Trinity Center for Gender Equality and Leadership, sendo ainda integrado, além do ISCTE-IUL, pela Queen´s University Belfast, International University of Sarajevo, Kadir Has University (Istambul), Science Po Bordeaux e University of Brescia.