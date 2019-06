Turismo: empregos e salários vão aumentar este verão

As previsões de empregabilidade no setor do turismo e áreas associadas realizadas pela Adecco antecipam um aumento de contratações, habitual nessa época do ano.A procura por colaboradores deverá sentir-se um pouco por todo o país, sendo mais acentuada no nas regiões de Lisboa e Porto, mas também no Algarve, mantendo a tendência de anos anteriores e onde as remunerações deverão subir.

A tendência do aumento do número de contratos celebrados diretamente entre as entidades empregadoras e os colaboradores temporários, já sentida o ano passado, deverá manter-se, com base nas previsões para o corrente ano.

“O recrutamento especializado nos perfis de hotelaria, turismo e retalho, deverá assim sofrer um acréscimo mais expressivo de contratações embora, também, e cada vez mais a área de Office. Existe uma tendência de muitas empresas recorrerem ao trabalho temporário para reforçar as suas equipas com o aumento expectável de volume do seu negócio mas também para fazer face às férias dos seus colaboradores”, indica a consultora em informação à imprensa.

“Esta tendência é de realçar, embora seja natural, porque demonstra a preocupação crescente com a qualidade de serviço. Estando as empresas cada vez mais orientadas para prestar um bom serviço ao cliente, é importante que seja uma prioridade não ficar em serviços mínimos durante este período”, refere Vânia Borges, responsável de recursos humanos e serviço da Adecco em Portugal, lembrando o facto de “Portugal estar no hype do turismo, do imobiliário, das novas tecnologias e startups, muito resultado do Web Summit, e resultante disto não temos sentido, de ano para ano, picos acentuados de procura de acordo com a sazonalidade como era norma. A procura um pouco de todas áreas tem-se mantido ao longo do ano embora seja mais acentuado, no período de verão”.